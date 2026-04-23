"La publicidad de Sant Jordi podría considerar también el castellano"

barcelona 23/04/2025 Opinión. Super ambiente de Sant Jordi en Ramblas y Paseo de Gracia. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

José Luis Mártil



Me pregunto por qué la publicidad institucional de Sant Jordi se hace exclusivamente en catalán. Si el motivo es para evitar las críticas de los que piensan que eso es lo correcto, yo creo que lo pertinente sería considerar la realidad bilingüe de los catalanes, lo cual no va a afectar en absoluto a la lengua catalana. A los catalanes castellanohablantes también nos agradaría ver publicidad institucional de Sant Jordi en castellano, cosa que incrementaría el sentimiento de esta gran fiesta como algo nuestro.

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La Convergència del señor Pujol durante todos sus años de gobierno se dedicó a invisibilizar la lengua castellana en todas las instituciones catalanas como quien no quiere la cosa. La Generalitat del señor Illa tendría que demostrar más coraje para empezar a introducir poco a poco la lengua castellana en la publicidad institucional, que es como creo que debería ser. Como dice el lema de la campaña institucional, 'Sant Jordi ens fa millors', Sant Jordi nos hace mejores.