"El PSOE ha decidit frenar una investigació pels abusos a la mili"

Si hiciste el servicio militar obligatorio, puedes adelantar un año tu jubilación. / Josep Garcia

Joan Soldevila

PSOE, PP i Vox han frenat la petició d'una comissió d'investigació al Congrés pels abusos, violacions i suïcidis a la mili dels anys 80 i 90. Estava promoguda per Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, Podemos y Compromís. Aquest espinós tema va sortir a la llum pública arran de dos programes documentals 'Et faran un home', de gran interès, emesos fa poc per TV3.

Al servei militar obligatori d'aquells anys es van donar -vaig viure de prop fets similars a Melilla- molts casos de vexacions, excessos i violència gratuïta que van provocar lesions físiques i psíquiques que, en unes determinades ocasions, van induir al suïcidi. Aquests greus incidents no transcendien mai als mitjans, se'ls donava carpetada i els botxins quedaven impunes. Era la llei del silenci.

Semblava que ara era el moment propici per aplicar justícia i reparar finalment a les víctimes però, de forma absolutament vergonyosa, diversos partits de dretes i, fins i tot, un partit suposadament progressista i esquerrà (PSOE ) s'han oposat a això. La casta militar continua sent una institució opaca, retrògrada i un bastió inexpugnable.

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años