"Las Pruebas de Aptitud Personal para aspirantes a profesor no son justas"

Estudiantes universitarios, en la biblioteca. / Maite Cruz

Marta Bosch



La pasada semana se publicaron los resultados de las Pruebas de Aptitud Personal (APA), que son la “barrera” que han de superar todos los aspirantes a profesor de educación infantil y/o primaria para poder matricularse en la universidad pública. Primer punto destacable: el cartel de "apto" solo se ha colgado a la mitad de los aspirantes, mientras que para la otra mitad lo que cuelga de un hilo son sus ilusiones y su futuro inmediato.

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Segundo punto destacable: ¿qué aptitudes personales se examinan? Todos estaríamos de acuerdo en priorizar a los mejores candidatos para que acaben siendo los futuros maestros de nuestros hijos, pero no es el caso, a mi entender. Las pruebas son meramente de contenido académico, más de lo mismo. El acertar en qué punto del mapa se cruzan los dos trenes que van en sentido contrario no demuestra que serás un buen docente, ni empático, ni paciente, ni carismático, ni siquiera tener vocación pedagógica.

Tercer punto destacable: a partir de ser considerado apto, la exigencia para llegar a la universidad vuelve a ser la misma que el resto de estudiantes: acceso según notas de bachillerato y/o ciclo formativo, notas de las PAU, notas de corte, en fin, lo tradicional de siempre. Pero lo peor es que para el "no apto" nada de lo anterior se tendrá en consideración porque ya tiene delante un muro infranqueable. ¡No es justo! Y así lo pienso, aún siendo madre de una hija apta, por suerte.