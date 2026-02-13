Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El proyecto inmobiliario en la Riera dels Canyars debería realizarse en otra ubicación"
Gavà 18/02/2022 Barcelona Reportaje sobre la oposición vecinal a la construcción de 5.000 habitajes en el Pla de Ponent zona agricola y forestal (entre Gavà y Castelldefels). És el corredor natural que conecta el macizo del Garraf con La Ricarda, donde hay arboles historicos, fauna, una hípica, masias y fincas. FOTO DE RICARD CUGAT
Xavier Gómez
Esta pasada semana han entrado las excavadoras en el último corredor natural que une el Delta del Llobregat con el Garraf, un espacio de altísimo valor social y ecológico, con decenas de miles de encinas, algarrobos y olivos, muchos de ellos centenarios, iniciando así su destrucción con el objetivo de construir un macro proyecto inmobiliario de casi 5.000 pisos en bloques de hasta ocho plantas de altura.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El proyecto se ubica en la Riera dels Canyars, y curiosamente esta primera intervención pretende construir varias balsas de laminación para, en teoría, poder controlar las inundaciones. Este mismo hecho representa la evidencia más irrefutable de que ahí nunca debería construirse. Parece que los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes e intensos debidos al cambio climático, recientes en Valencia y en Andalucía, y también las inundaciones de hace un tiempo en la propia zona, no suponen ningún aviso ni obstáculo para las agencias públicas responsables de la valoración técnica del proyecto, las cuales -perfectamente alineadas con el Ayuntamiento de Gavà y con la Generalitat- dan total luz verde a dicho despropósito.
Si no se quiere renunciar al gigantesco proyecto, el sentido común indica que debería, al menos, realizarse en otra ubicación, y no ahí. De esta manera se evitarían posibles tragedias futuras y se salvaría un espacio natural único. ¿Habrá alguna entidad pública o política que defienda y vele realmente por el verdadero interés y seguridad de los ciudadanos y no por otros intereses?
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Tráfico Así es la nueva etiqueta roja de la DGT: Solo podrán llevarla un tipo concreto de vehículos autorizados
- Entrevista María Adánez: "Huí de la popularidad de 'Aquí no hay quién viva' porque lo necesitaba"
- Informe anual de Worldpanel Mercadona ya vende el 20% de los alimentos consumidos en España, más que los que sirven bares y restaurantes
- Pensión de incapacidad La Justicia reconoce la incapacidad permanente total a un trabajador y podrá recibir 1.656 euros mensuales
- Ciclo electoral El PSOE de Castilla y León se aleja de Ferraz para evitar el desgaste del Gobierno y esquivar el descalabro de Aragón y Extremadura
- 'BAILÁNDOTE' ES SU CANCIÓN El 'rey de la bachata' que triunfa en Japón, Brasil y Corea da la sorpresa en el Benidorm Fest: 380 conciertos en 30 países le avalan
- El rearme español Indra arma a los aviones más grandes del Ejército del Aire con un láser anti misiles
- Crisis bilateral EEUU estrecha el cerco sobre Cuba y la coloca al borde del colapso
- ALIANZA DE IZQUIERDAS Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
- Legislatura El PP ve más tocado a Sánchez tras la nueva reprobación de Puente y las cesiones a Junts para la ley de multirreincidencia