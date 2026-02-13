"El proyecto inmobiliario en la Riera dels Canyars debería realizarse en otra ubicación"

Gavà 18/02/2022 Barcelona Reportaje sobre la oposición vecinal a la construcción de 5.000 habitajes en el Pla de Ponent zona agricola y forestal (entre Gavà y Castelldefels). És el corredor natural que conecta el macizo del Garraf con La Ricarda, donde hay arboles historicos, fauna, una hípica, masias y fincas. FOTO DE RICARD CUGAT

Xavier Gómez



Esta pasada semana han entrado las excavadoras en el último corredor natural que une el Delta del Llobregat con el Garraf, un espacio de altísimo valor social y ecológico, con decenas de miles de encinas, algarrobos y olivos, muchos de ellos centenarios, iniciando así su destrucción con el objetivo de construir un macro proyecto inmobiliario de casi 5.000 pisos en bloques de hasta ocho plantas de altura.

El proyecto se ubica en la Riera dels Canyars, y curiosamente esta primera intervención pretende construir varias balsas de laminación para, en teoría, poder controlar las inundaciones. Este mismo hecho representa la evidencia más irrefutable de que ahí nunca debería construirse. Parece que los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes e intensos debidos al cambio climático, recientes en Valencia y en Andalucía, y también las inundaciones de hace un tiempo en la propia zona, no suponen ningún aviso ni obstáculo para las agencias públicas responsables de la valoración técnica del proyecto, las cuales -perfectamente alineadas con el Ayuntamiento de Gavà y con la Generalitat- dan total luz verde a dicho despropósito.

Si no se quiere renunciar al gigantesco proyecto, el sentido común indica que debería, al menos, realizarse en otra ubicación, y no ahí. De esta manera se evitarían posibles tragedias futuras y se salvaría un espacio natural único. ¿Habrá alguna entidad pública o política que defienda y vele realmente por el verdadero interés y seguridad de los ciudadanos y no por otros intereses?