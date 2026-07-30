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"No estan contra el turisme sinó contra un sistema que ho ven tot"

Manifestació a Palma, ahir, sota el lema ‘Mallorca al límit’. | CATI CLADERA / EFE

Manifestació a Palma, ahir, sota el lema ‘Mallorca al límit’. | CATI CLADERA / EFE

Cesca Barti

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Les protestes de Mallorca haurien de ser un advertiment per a Catalunya, encara que en algunes localitats ja hem arribat tard. Durant anys ens han venut el turisme com a progrés. El resultat són lloguers impossibles, sous miserables, serveis col·lapsats i veïns que han de marxar del lloc on han nascut. I encara ens diuen que calen més turistes per crear feina.

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Després cal portar mà d’obra de fora per sostenir un model que ja ha expulsat la gent d’aquí. No és progrés: és una roda absurda que converteix el territori en negoci i els habitants en figurants. Mallorca no protesta contra els turistes. Protesta contra un sistema que ho ven tot, fins i tot el dret a viure a casa. Si això és progrés, potser convindria començar a caminar enrere.

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