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"Propongo que Sant Jordi sea también el 'Dia del Llibre i la Rosa', y todos contentos"

Diada de Sant Jordi en el centro de Sabadell

Diada de Sant Jordi en el centro de Sabadell / Ajuntament de Sabadell

Marcos Del Carmen

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Ya va para larga esta temporada de "bocazas" e hiperventilados. El último rifirrafe es cómo denominar al 23 de abril. Sant Jordi es, ante todo, amistad, cultura, fiesta y transversalidad. La rosa -sangre del dragón de Montblanc- es 'diada' nacional desde 1453. El libro, el detalle del 23 de abril que España incluyó en 1929, y que la Unesco ratificó en 1995 por la coincidencia (simbólica) de Cervantes y Shakespeare.

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Ha tenido a bien Eduardo Mendoza en decir que se debería llamar "Día del libro" y no Sant Jordi, acompañado de quienes se han sumado a su visión. ¡Boom! No han tardado en salir los detractores a criticarlo, vilipendiarlo, y ponerse la 'senyera' en el pecho para salir al campo de batalla, con la tradición, bien aliñada de nacionalismo, por bandera. En estos tiempos, el opinar se va a acabar, sobre todo si es el contrario.

Y es que ya nos gustaría a los foráneos que en nuestras regiones de origen se celebrase la lectura y las raíces culturales con el fervor que se vive aquí, apostando por las tradiciones de origen y por un despliegue literario envidiable. Qué bonito es poder disfrutar todos juntos de la fiesta, rosa, libro y 'senyera'. Por tanto, propongo una tregua: llamémoslo "Sant Jordi: el Dia del Llibre i la Rosa". Y todos contentos.

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