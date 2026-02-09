Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
BARCELONA 03/02/2023 BARCELONA. Jóvenes usando tiktok. REDES SOCIALES. TELEFONOS MOVILES / MANU MITRU / EPC
Víctor Nieto
En el trabajo con adolescentes hay una pregunta recurrente: ¿qué es más eficaz, prohibir o educar? La respuesta suele ser incómoda. Prohibir es rápido, simula control y alivia la ansiedad adulta. Educar, en cambio, es un proceso arduo y de cocción lenta. Tras más de diez años trabajando con jóvenes, he comprobado que la prohibición rara vez elimina una conducta: la transforma en algo menos visible y, por tanto, más difícil de acompañar. Con la prohibición de redes sociales a menores de 16 años, los adolescentes comenzarán a usarlas fuera del radar adulto, de forma clandestina, con cuentas ajenas y menos protección.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Reducir las redes sociales a bailes o retos imposibles invisibiliza su valor educativo. Muchos jóvenes las emplean para aprender e informarse. ¿También vamos a privarles de ese acceso al conocimiento? El foco no debería estar en prohibir, sino en educar. Las redes no educan por sí solas, como tampoco lo hacen la televisión o internet.
La solución está en formar a nuestros menores en pensamiento crítico, identificación de riesgos, bulos y desinformación, sin tratar a la adolescencia como incapaz de tener criterio, precisamente cuando empieza a construirlo. Pero esta misión implica que los adultos revisemos nuestro propio comportamiento. Requiere tacto, tiempo y paciencia. Y no todos están dispuestos a hacerlo.
Resulta llamativo que se hable de prohibir redes y no de videojuegos con contenidos violentos o dinámicas de consumo. Resulta paradójico exigir prohibiciones mientras normalizamos el uso compulsivo del móvil o la exposición constante de la infancia en redes por parte de los propios adultos. Debates que rara vez ocupan el centro de la conversación.
Participaciones de loslectores
"Barcelona, cuestión de gustos"
Jordi Querol Barcelona
"La importància del cribratge del càncer"
Maria Assumpció Vilà Presidenta Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC)
Másdebates
El debate
- Sucesos Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Domingo 8 febrero 2026 Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
- La nueva longevidad Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: "Quieren disfrutar del patrimonio en vida"
- Seguridad vial La DGT recuerda: multas de 200 euros para los ciclistas que crucen un paso de peatones en bicicleta
- Evidencia científica Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: "Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero"
- Caos ferroviario Indignación entre los usuarios del Avant entre Lleida y Barcelona: "Constaba como servicio mínimo, pero el tren no sale"
- 70 noches durmiendo en un Peugeot Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell tras perder su piso
- Antes del fin de la moratoria antidesahucios Al menos 900 familias esperan una vivienda de emergencia en Catalunya: hasta tres años de demora en Barcelona
- EL PROCESO ELECTORAL Continuidad o ruptura: el Barça entra en periodo electoral con un examen al estilo Laporta
- En Barcelona Carmen vuelve respirar gracias a un piso de emergencia social en Barcelona: "Ha sido mi regalo de Reyes"