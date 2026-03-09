Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El progrés no és guanyar guerres sinó aprendre a estimar-nos i a cuidar la nostra Terra"
Rusia lanza el mayor ataque con drones sobre Kiev desde el inicio de la guerra de Ucrania / EFE / SERGEY DOLZHENKO
Narcís Serrat
El món sembla haver entrat en una espiral inquietant. Les guerres tornen a ocupar titulars amb una normalitat que fa esgarrifar: Ucraïna, Gaza, conflictes a l´Àfrica, tensions creixents a l´Orient Mitjà. Com si la humanitat hagués decidit avançar enrera. Els nostres pares i avis van viure la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial. Durant dècades vam creure que aquelles tragèdies havien de servir d´avís definitiu.
Però avui assistim a un retrocés preocupant: augmenta la despesa militar mentre el planeta pateix una crisi ecològica cada vegada més greu. Cada any se celebren cimeres sobre el clima i el futur de la Terra, però les decisions reals arriben tard i malament. En canvi, els recursos per l´armament creixen sense aturador. En un moment en què hauríem d´unir esforços per protegir la vida, el medi ambient i el futur de les generacions que vindran, la humanitat continua invertint energia per destruir-se.
Potser el veritable progrés no és guanyar guerres sinó aprendre, d´una vegada, a estimar-nos i a cuidar la nostra estimada Terra. La frase "No a la guerra" pronunciada recentment pel president Pedro Sánchez resumeix el que molts ciutadans sentim davant aquesta situació. No perdem mai la il.lusió.
