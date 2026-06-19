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"En todos los procedimientos judiciales lo importante son las pruebas"
10/06/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy las preguntas de control a Pedro Sánchez sobre Cataluña y la legislatura. También aborda interpelaciones sobre vivienda social, pseudoterapias LGTBIQ+ y el gasto militar. POLITICA Marta Fernández - Europa Press / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press
Luis Fernando Crespo
La oposición parlamentaria y algunos socios del gobierno han decidido decir lo mismo que dicen los jueces y la policía en el desempeño, más o menos afortunado, de la tarea que les hemos encomendado, sin aportar más carga de prueba que las que aportan estas dos instituciones de orden y seguridad: pidiendo la caída del Gobierno. Que lo diga un ciudadano, varios ciudadanos, un medio de comunicación, incluso un partido político…, me parece bien, pero siempre que se reconozca como una opinión, y no como un requerimiento ineludible del sistema democrático de representación política.
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Me parece bien que se expresen las opiniones sin cortapisa e incluso con los argumentos más baladíes, sin olvidarnos de que las opiniones son como el ombligo, cada uno tenemos el nuestro y, en cuanto metes el dedo y hurgas un poco, huele mal. Lo importante en todos los procedimientos judiciales, y sobre todo en los penales, son las pruebas para evidenciar las inferencias, deducciones, suposiciones que provoca la investigación, en definitiva, siempre hay que demostrar las obviedades, aunque se vean nítidamente a simple vista.
En las causas penales, que están encaminadas en su objetivo legal a recortar las libertades y los derechos de los acusados, las pruebas son imprescindibles.
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