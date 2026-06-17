"Dos problemes que ja s’allarguen massa"

Carteles informativos en los accesos al parque natural de Collserola, alertando sobre el riesgo de propagación de la peste porcina. / Zowy Voeten

Núria Texidó



La pesta porcina i la crisi de la vivenda a Barcelona són dos problemes que preocupen cada vegada més la ciutadania. Ja veiem que encara no es pot passejar amb normalitat per Collserola. Tampoc és fàcil llogar un habitatge digne sense pagar preus molt elevats. Brussel·les demana actuar per regular el preu de la vivenda, però sembla que no se’n fa prou cas.

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Hi ha moltes botigues tancades que podrien convertir-se en habitatges, així com molts despatxos buits que també es podrien aprofitar. A preus assequibles, és clar. Perquè avui en dia, un preu econòmic es pot situar al voltant dels 400 o 500 euros. I no només els joves busquen habitatge. Si no es fa res, això pot acabar esclatant de mala manera. Es veu a venir. Si la gent s’enfada, ningú comprarà ni llogarà res durant molt de temps.

Pel que fa a la pesta porcina, fa temps que dura. S’han posat solucions sobre la taula, però sembla que no s’acaben d’aplicar. Els responsables no actuen com la situació requereix. Això és el que estem veient. Si no es fa res aviat, la confiança es perdrà encara més.