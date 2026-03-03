"El món s'està tornant boig"
Joan Soldevila Barcelona
Una baliza V16. / GOBIERNO DE ARAGÓN
Jesús Rubiralta
A la lista de problemas de la baliza V16, hay que añadir otro. Estas balizas están alimentadas con una pila alcalina de 9V. Las pilas alcalinas tienen una temperatura de funcionamiento de entre 0 y 50 grados. Por debajo de cero grados, disminuye mucho la capacidad de la pila, por lo que la duración es más baja. Por encima de 50 grados, las pilas se autodescargan muy rápido.
Un vehículo cerrado al sol puede llegar a 70 grados fácilmente. Es muy probable que cuando necesitemos la baliza, la pila esté muy descargada. Además, al poner la baliza sobre el vehículo, desde dentro no podemos ver si está funcionando, con lo que nos está dando una falsa sensación de seguridad. No sabemos si funciona ni si estamos localizados.
