.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"El problema no son los jóvenes, sino la época que les ha tocado vivir"

Alumnos de autoescuela en Montjuíc

Alumnos de autoescuela en Montjuíc / Ferran Nadeu

Diego Méndez

0 Comentarios

Cae la cantidad de jóvenes que se sacan el carnet de conducir. Para mi generación era algo que ni se pensaba; te lo sacabas y punto. Pero si no hay necesidad ni medios, no nos podemos sorprender de que los jóvenes se saquen el carnet más tarde. En mi época, sucedía de forma casi automática. Tú ibas al instituto y al acabar, en verano, te lo sacabas. Normalmente, financiado por tus padres, y con la única preocupación de que te diera tiempo en un verano.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Tenía que ser justo entre que acababas el instituto y empezabas la universidad. Para los que directamente prefirieron trabajar, era lo mismo. Tenías que conseguir el carnet rápido, para ponerte a trabajar. Ahora, los jóvenes no sienten la necesidad de usar el coche. Para tener una cierta garantía de encontrar un trabajo, tienen que estudiar dos carreras. Y, si hay suerte, encontrar un trabajo. Cosa que cada vez sucede más tarde. A todo esto, hay que sumar el aumento en el precio y los tiempos de espera.

Así que creo que el problema no son los jóvenes, sino la época en la que les ha tocado serlo. Su única ventaja es que ahora hay más transporte público y mejor educación, pero menos empleo.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  3. Posible accidente Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
  4. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 12 años sin visita papal
  5. De 7.00 a 9.30 La línea L5 del metro de Barcelona se reforzará en hora punta para dar respuesta a un incremento de usuarios por la crisis de Rodalies