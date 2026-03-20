"El problema no son los jóvenes, sino la época que les ha tocado vivir"

Alumnos de autoescuela en Montjuíc / Ferran Nadeu

Diego Méndez



Cae la cantidad de jóvenes que se sacan el carnet de conducir. Para mi generación era algo que ni se pensaba; te lo sacabas y punto. Pero si no hay necesidad ni medios, no nos podemos sorprender de que los jóvenes se saquen el carnet más tarde. En mi época, sucedía de forma casi automática. Tú ibas al instituto y al acabar, en verano, te lo sacabas. Normalmente, financiado por tus padres, y con la única preocupación de que te diera tiempo en un verano.

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Tenía que ser justo entre que acababas el instituto y empezabas la universidad. Para los que directamente prefirieron trabajar, era lo mismo. Tenías que conseguir el carnet rápido, para ponerte a trabajar. Ahora, los jóvenes no sienten la necesidad de usar el coche. Para tener una cierta garantía de encontrar un trabajo, tienen que estudiar dos carreras. Y, si hay suerte, encontrar un trabajo. Cosa que cada vez sucede más tarde. A todo esto, hay que sumar el aumento en el precio y los tiempos de espera.

Así que creo que el problema no son los jóvenes, sino la época en la que les ha tocado serlo. Su única ventaja es que ahora hay más transporte público y mejor educación, pero menos empleo.