"La privatización no es una solución y nunca es positiva"

Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública, a 23 de febrero de 2025, en Madrid (España). Una veintena de entidades y asociaciones que abarcan las distintas etapas educativas, desde la enseñanza obligatoria a la FP y la Universidad, marchan bajo el lema ‘Salvemos la educación pública‘ para exigir al Gobierno regional una “educación pública de calidad” y protestar “contra los recortes y la privatización”. 23 FEBRERO 2025;MANIFESTACIÓN;EDUCACIÓN;ENSEÑANZA;PÚBLICA Rafael Bastante / Europa Press 23/02/2025. Rafael Bastante; / Rafael Bastante / Europa Press

Miguel Fernández-Palacios Gordon



Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios? Para obtener beneficios. Y esos beneficios, ¿de dónde salen? De los presupuestos públicos. Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro. Así es.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados? Sin duda. Luego, la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?Meridianamente claro.

Conclusión: como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.