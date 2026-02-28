Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La privatización no es una solución y nunca es positiva"
Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública, a 23 de febrero de 2025, en Madrid (España).
Miguel Fernández-Palacios Gordon
Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios? Para obtener beneficios. Y esos beneficios, ¿de dónde salen? De los presupuestos públicos. Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro. Así es.
Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados? Sin duda. Luego, la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?Meridianamente claro.
Conclusión: como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.
