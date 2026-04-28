Santiago Abascal llama mierda a Sánchez y rata a Marlaska / PI STUDIO

César Carulla



El hecho de que se tenga que utilizar el término “prioridad nacional” no es por causas de racismo principalmente (que también, pues los racistas existen desde siempre y están en todas partes, como ocurre con los pederastas, que están en todas partes, incluso en gobiernos). El problema es la escasez. Si tienes que priorizar el acceso a algo de la forma que sea es porque no hay suficiente de ese algo. El auge de la inmigración en toda Europa se produce hace dos décadas y ha supuesto un impacto en toda la estructura de bienestar social (para mal), también en la economía (para bien). En el año 2005 podías ir al médico el mismo día, podías ir al INEM el mismo día, podías ir a las oficinas de SS y AEAT el mismo día que te lo propusieras, a renovarte el carné de conducir, el DNI, suma y sigue. En 2010 ya comenzamos todos los que pudimos a contratar una mutua de salud, porque no nos atendían ni el mismo día ni a los diez días, para el resto de atenciones ciudadanas ocurría más o menos lo mismo. En 2026 mi doctora me atendió de urgencia, me dijo: no intentes pedir hora, ya no se puede. Voy a nadar a la piscina municipal y casi no encuentro hueco; la mitad de las veces me doy la vuelta aburrido. No es culpa de los inmigrantes, es culpa del político de turno que haya estado los últimos 25 años en el gobierno y no ha ampliado los servicios, ninguno lo ha hecho. En el caso de la vivienda es especialmente grave esta dejadez de funciones, pues vale que no vaya a la piscina a nadar o relajarme porque está masificado ese servicio de hace 40 años, pero no poder estar en “mi casa” y tener que estar en casa de algún familiar que sí conserve o haya logrado acceder a una vivienda (o estar en la calle) es penoso y denigrante. Llegados a este punto de dejadez por parte del Estado, que propongan remedios del tipo “prioridad nacional” no le debería extrañar a nadie.