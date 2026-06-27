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"No es prioridad, es equidad si los ciudadanos deciden en referéndum"
Carteles a favor y en contra del referéndum sobre la Suiza de los 10 millones, este domingo en Aarberg. / STEFAN WERMUTH / AFP
Iulen Lizaso
Siendo votar un derecho igual para todos los ciudadanos nativos y extranjeros regularizados, como servicio público que también recibimos por derecho, es el más incondicional, ya que a diferencia de la pensión que se cobra por lo cotizado, del salario por la cualificación profesional, antigüedad y otras, del subsidio de paro y baja de enfermedad por el salario, etc, nadie tiene derecho a emitir dos votos por ser rico o por haber cotizado mucho, o a perder ese derecho por no haber cotizado nunca.
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Nos dan derecho a “decidir” algo solo cada cuatro años. Qué poco, ¿no? Recientemente, en Suiza, además de votar cada cuatro años, se han expresado en otro referéndum más. En su trasfondo, para limitar la entrada de inmigrantes a pesar de ser mayormente de la UE (67%). De esa iniciativa ha nacido la inquietud, sobre si la linealidad del derecho a voto en España no se deberá dividir en dos renglones, uno para ciudadanos que han y contribuyen al fisco, y otro para quienes nunca cotizaron y cobran un salario de inserción social, ayudas habitacionales y/u otras para los del “voto cautivo”.
No es prioridad, es equidad si deciden los ciudadanos en referéndum: “¿Quieres que el gobierno a perceptores dé dinero público a los que nunca han cotizado ni contraprestan a la comunidad, les dé a elegir entre derecho a voto o derecho a seguir cobrando la RGI?” Disiparía toda duda, sobre si la regularización global en España es por motivos humanitarios o por interés clientelar-electoral.
Supondría un plus de regularización cívica y consideración democrática hacia esa ciudadanía con “derecho” a cotizar y aportar a las arcas públicas para atender también a quienes nunca lo hicieron.
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