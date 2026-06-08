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"Por tierra, mar y aire"

La princesa Leonor saltando en paracaídas.

La princesa Leonor saltando en paracaídas.

Luis Fernando Crespo

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La princesa Leonor participó, el año pasado, en un ejercicio real de alta intensidad para demostrar la capacidad que tiene la Armada en el control y la defensa del territorio frente a amenazas que cada vez se vuelven más reales. Este año ha pilotado un avión de combate de penúltima generación. Y el pasado 1 de junio asistimos gozosos a su bautismo paracaidista.

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Qué el rey haya tenido a su hija mayor navegando en un barco de guerra, volando en un arma letal, o jugándose el tipo colgada de una seda, debería obligarle a pensar si es eso lo que él quiere para ella, o simplemente es lo que se espera de ambos. Si siguen por estos derroteros hacia la confrontación bélica generalizada, serán muchos los padres que nos tengamos que enfrentar a ese dilema.

Los que ponen las armas en las manos de nuestros jóvenes quieren ponerlas también en nuestra forma de entender la sociedad y la vida, pero no lo van a conseguir. Por eso hacen la guerra sin soldados, con armas supuestamente inteligentes, capaces de escoger la víctima más rentable.

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