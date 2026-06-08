"Por tierra, mar y aire"

La princesa Leonor saltando en paracaídas.

Luis Fernando Crespo



La princesa Leonor participó, el año pasado, en un ejercicio real de alta intensidad para demostrar la capacidad que tiene la Armada en el control y la defensa del territorio frente a amenazas que cada vez se vuelven más reales. Este año ha pilotado un avión de combate de penúltima generación. Y el pasado 1 de junio asistimos gozosos a su bautismo paracaidista.

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Qué el rey haya tenido a su hija mayor navegando en un barco de guerra, volando en un arma letal, o jugándose el tipo colgada de una seda, debería obligarle a pensar si es eso lo que él quiere para ella, o simplemente es lo que se espera de ambos. Si siguen por estos derroteros hacia la confrontación bélica generalizada, serán muchos los padres que nos tengamos que enfrentar a ese dilema.

Los que ponen las armas en las manos de nuestros jóvenes quieren ponerlas también en nuestra forma de entender la sociedad y la vida, pero no lo van a conseguir. Por eso hacen la guerra sin soldados, con armas supuestamente inteligentes, capaces de escoger la víctima más rentable.