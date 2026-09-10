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"El primer día de huelga"

Estefanía Guilarte

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El martes llevé a mi hija al colegio pese a la huelga, porque después de 11 semanas de vacaciones no me puedo permitir ni un día más de conciliación imposible. Mi hija es una 'esquirola' y yo también. Ya lo he dicho; qué alivio.

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Muchas familias estamos hartas de apoyar las huelgas, pero se dice en bajito porque la presión es enorme. Ridículo ¿verdad?

Defiendo la educación pública, porque entiendo que es la más garantista de los derechos de los alumnos. Frente a el modelo privado o concertado, donde el interés económico prevalece, entiendo que en la escuela pública lo que prima es el interés del menor. Pero no estoy teniendo esa sensación con las reivindicaciones en Catalunya. No creo que los niños sean el centro del debate y a las familias se nos ha excluido de la conversación o, peor aún, se ha asumido que apoyamos como un bloque monolítico al profesorado y no es así.

Las mejoras del sistema que se reivindican son legítimas, lo que no veo tan claro es la motivación última que les lleva a convocar una huelga tras otra precisamente ahora, después de más de 15 años de gobiernos que han pasado de la educación pública en Catalunya. Me preocupa la comprensión lectora frente a cifras tan evidentes como que el sueldo de los profesores era de 2072 euros en 2010, que solo se subió un 12% en 14 años hasta 2024 y que ahora se ha previsto una subida hasta 2841 euros en 2029, lo que supone un 23% en tan solo 5 años. Por eso no quiero que mi hija pierda más días de clase, porque luego no va a saber contar.

La estrategia no está siendo justa para los protagonistas de esta historia, los alumnos de la pública. No les estamos garantizando un entorno educativo estable y esta situación está yendo en detrimento de su formación académica, de su estabilidad emocional y de la nuestra.

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