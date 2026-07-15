"Primarias, por favor"

Urna de una consulta popular, en una foto de archivo. / / Joan Castro

Josep Cotrina



Estimados diputadas y diputados, espero que estén todos bien de salud y preparados para irse de vacaciones. Les agradecería mucho que antes de marcharse reflexionaran sobre la democracia que llevamos disfrutando desde hace más de 50 años. Como pueden ver, no se puede gobernar sin una ley electoral como es debido. Llevamos demasiados años desgobernados y el país va como va.

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Solo les pido que hagan lo que los ciudadanos que les hemos votado no podemos hacer: una ley electoral que permita que nuestro país pueda ser gobernado con elecciones primarias y así nos permita ver de verdad quién puede o no puede gobernar. Sin ley electoral propia y siguiendo la de España, en la que siempre acaban haciendo alianzas, están llevando al país y a los ciudadanos a la ruina.

Por favor, sean valientes y dejen que alguien pueda gobernar y así, todos los ciudadanos votaremos con ilusión porque podremos conseguir cambios políticos cuando nosotros queramos, y no como hacen ustedes con sus alianzas, que no dejan gobernar ni que el país avance. Así, los ciudadanos podremos decidir quién queremos que nos gobierne de verdad, tal y como se hace en cualquier país demócrata.