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"La presión estética no es un juego, es una carga emocional"

¿Adelgazar es tu propósito de año nuevo? Los consejos de los especialistas para perder peso de forma segura

¿Adelgazar es tu propósito de año nuevo? Los consejos de los especialistas para perder peso de forma segura / Freepik

Elena Ruiz

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La presión estética se ha vuelto tan cotidiana que ya casi no la vemos y por eso conviene decirlo con claridad. Vivimos en una época en la que el cuerpo se exhibe, se compara y se corrige constantemente como si nunca fuera suficiente. En ámbitos como las redes sociales o la publicidad, la apariencia se ha convertido en una especie de examen sin fin.

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Eso tiene consecuencias, ya que genera inseguridad, favorece trastornos alimentarios, deterioro de la autoestima y hace que muchas personas jóvenes vivan pendientes de una imagen imposible de alcanzar. El problema no es cuidarse, sino convertir el cuidado en una obligación obsesiva. No es lo mismo buscar bienestar que someterse al escaparate continuo.

Por ese motivo, hace falta una educación más sana sobre el cuerpo, más respetuosa con la diversidad y menos dependiente de filtros, comparaciones y modelos reales. Nadie debería sentir que su valor se mide por su talla, su piel, su peso o su rostro. La presión estética no es un juego, es una carga emocional que a menudo sesga la libertad, y cuanto más normal lo hacemos más daño produce.

El cuerpo no es un escaparate para el juicio constante. Es parte de la vida, de la salud y de la identidad, y merece respeto no vigilancia.

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