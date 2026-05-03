Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Sí a la presència de Mossos als instituts"
Gorra de un agente de los Mossos dEsquadra en una escuela en una imagen de archivo. / Joan Cortadellas
Josep Vilà
Personalment, trobo encertat que els Mossos puguin actuar als instituts de cara a la mediació i prevenció de possibles conflictes, sempre, això sí, sota control de la direcció dels centres. Evidentment, penso que es pot discutir la seva idoneïtat o no, però el que he trobat fora de lloc ha estat la reacció en contra, al meu entendre, totalment desmesurada i precipitada d’una part del sistema educatiu català, llençant desqualificacions sobre els Mossos tals com "La policia no educa", "Fora policia de les aules", o bé "Això és un institut, no una comissaria", segons es podia llegir a diverses pintades o pancartes que lluïen en la protesta que tingué lloc recentment a dos instituts de L’Hospitalet.
És que potser els Mossos no duen a terme una tasca enormement educativa i pedagògica quan entren habitualment a les aules dels instituts amb agents especialitzats per tal d’alliçonar els joves sobre els riscos de la conducció vial, el consum i tràfic de drogues, el 'bullying', la violència masclista o bé la tinença d’armes blanques? Aleshores, de què caram estem parlant?
El que em va agradar menys de tot plegat, però, fou que s’utilitzessin alumnes en la dita manifestació tal com es podia apreciar en les imatges de televisió. Els alumnes han de restar al marge de conflictes com aquest, el contrari és instrumentalitzar-los en favor d’una causa amb el risc de caure en l’ "adoctrinament". És una llàstima que en ple segle XXI, essent com són els Mossos una policia democràtica, les crítiques provinents per part de certs partits d’esquerres progressistes, sempre contraris al concepte d’ "autoritat", i dels sindicats majoritaris del món educatiu hagin de contribuir a transmetre una imatge dels Mossos fonamentalment negativa, repressiva i, inclús, implícitament violenta en denunciar, per part del portaveu del sindicat educatiu majoritari, que no són aptes per a "la resolució no violenta dels conflictes".
