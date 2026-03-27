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"Los precios para la final del Mundial de fútbol son desorbitados"

La delegación de la Juventus y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que visitaron a Donald Trump el pasado 18 de junio, en pleno Mundial de Clubes.

La delegación de la Juventus y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que visitaron a Donald Trump el pasado 18 de junio, en pleno Mundial de Clubes. / ZUMA VIA EUROPA PRESS

Luis Fernando Crespo

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La demanda para la Copa del Mundo de fútbol 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es la más fuerte que se ha visto nunca, pero el sistema de venta de entradas está siendo bastante cuestionado. La FIFA ha abusado de su posición de monopolio para imponer precios excesivos y condiciones y procesos de compra opacos e injustos a los aficionados

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Los precios son desorbitados. Las entradas más baratas disponibles para la final parten de 4.185 dólares (3.610 euros al cambio), siete veces lo que costó la entrada más económica para la final del Mundial 2022, disputado en Qatar. Y podrían encarecerse aún más como consecuencia de la aplicación, sin ningún tipo de control, de precios dinámicos, esa estrategia comercial que ajusta el coste de productos o servicios en tiempo real según la demanda, competencia, inventario y comportamiento del consumidor. Es complicado conocer el precio de antemano sin entrar en la cola telemática.

Hay absoluta falta de transparencia. La localización de los asientos; el mapa del estadio e incluso los equipos que se enfrentarán; no se conoce exactamente cuándo se compran las entradas. Se abren ventanas de venta "limitada" generando una urgencia artificial para comprarla. Y la FIFA también se beneficia de la reventa de entradas, tanto comprador como vendedor deben pagar una comisión del 15% cada uno.

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