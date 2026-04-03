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"Practico el confinamiento económico para poder ahorrar e independizarme"

Independizarse a precio de coste

Independizarse a precio de coste / Jose Lores

Eva Gómez

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Hace tiempo que practico el confinamiento económico, sobre todo el último fin de semana del mes, antes de cobrar la nómina. Llega el viernes y le dices a tu amiga que prefieres descansar y quedarte en casa. El sábado decides dedicarlo a ordenar y limpiar tu habitación, y a adelantar algunos recados que llevas acumulando desde hace semanas. Y el domingo toca hacer deporte y ver una película en casa. Este fin de semana no se sale de la cueva.

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Que quede claro que este confinamiento no lo hago por voluntad propia: mi sueldo mileurista no da para más. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Tengo 26 años y aún vivo en casa de mis padres; ahorrando la mitad de mi sueldo y destinando el resto a pagarme la carrera universitaria y algunos gastos, no tengo lo suficiente para independizarme.

"Ya te llegará", me dicen, pero cada vez veo más difícil la posibilidad de independizarme en mi barrio, en mi ciudad. Llegaré a los 30 y seguiré practicando el confinamiento económico: mismo plan, distinta excusa. A ver si con suerte me independizo a los 35.

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