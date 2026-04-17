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"Lo positivo y lo negativo de la regularización de inmigrantes"
Largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, a donde numerosas personas acuden para poder disponer de los papeles previos que se requieren para inicio los trámites para la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. EFE/Marta Pérez / Marta Pérez / EFE
Rafael Soriano
El fenómeno de la inmigración está muy lejos de poderse tratar de una manera simplista como nos quieren hacer ver un lado y otro del espectro político; tiene consecuencias tanto positivas como negativas. Se añaden cotizantes a la Seguridad Social, se cubren puestos de trabajo que de otro modo no se cubrirían y se reduce la explotación a trabajadores sin papeles.
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Pero a la vez se tensiona el precio de la vivienda, se satura la sanidad pública y se mantienen los salarios bajos en los sectores de más baja cualificación, donde los empresarios no tienen que pagar más porque siempre encontrarán quien lo haga por menos, de ahí el apoyo de la CEOE a la regularización masiva.
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