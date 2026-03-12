Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"A veces, el silencio también informa"
La portada de EL PERIÓDICO del 6 de marzo de 2026 / 5
Sergio Gómez
He hecho algo sencillo: mirar portadas de diarios. No tuits, no rumores, no ecos digitales. Portadas. En 16 diarios internacionales consultados hoy a través de Kiosko.net, el nombre de Epstein no ocupa ni una línea principal. Cero. En cambio, la guerra vinculada a Irán se despliega como una mancha de tinta que lo cubre casi todo: aparece de forma explícita o inequívoca en buena parte de las primeras páginas, desde 'Le Monde' hasta 'The New York Times', pasando por diarios españoles.
La portada no es solo papel: es jerarquía. Es la manera que tiene el mundo de decir “esto importa”. Y hoy, el mundo impreso mira hacia un conflicto. Lo demás, al menos por ahora, permanece fuera del gran titular. A veces, el silencio también informa.
"Font tiene carisma cero, mientras que a Laporta le sobra"
"La duración de mi trayecto en tren me da para pensar, y mucho"
