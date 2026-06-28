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"Un Porsche més, un metge menys"
Aleix Espargaró se luce tras anunciar la retirada y logra la pole position
Roger Deulofeu
Felicito l'Aleix Espargaró pel seu nou flamant Porsche de 450 CV, una autèntica peça de col·leccionista. També li agraeixo, a ell i a tants altres residents il·lustres d'Andorra, el gest de permetre'ns finançar entre tots els impostos que ells s'estalvien. És un detall que no oblidarem. Tant de bo ampliï la seva col·lecció de cotxes de luxe; nosaltres, mentrestant, intentarem ampliar les plantilles de metges, professors, escoles públiques i hospitals.
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