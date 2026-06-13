"Els polítics haurien de treballar plegats en el Pacte Nacional per la Llengua"

"La resposta ciutadana a la visita del Papa Lleó XIV ha estat imponent"
Ignasi Martínez Sant Cugat del Vallès
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Protesta en defensa del uso del catalán en la escuela pública.
Josep Vilà
M’agradaria demanar als polítics catalans que deixin de refregar-se el català per la cara en les seves disputes partidistes: l’última, la del juntaire Josep Rius retraient-li al president Illa que la seva companya de partit Míriam Nogueras havia fet molt més que ell pel català en demanar-li al Papa que parlés en aquesta llengua durant la seva visita a Barcelona.
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Que els nostres polítics es dediquin a no fer soroll i que treballin plegats dins del Pacte Nacional per la Llengua –del qual se n’ha complert recentment el seu primer aniversari i al que s’haurien d’incorporar ja tant Junts com la CUP– per tal que les propostes en defensa del català comptin amb l’aprovació unànime de tots els seus membres.
I que tinguin també una mica de visió de futur de cara a un assumpte cabdal per a la llengua catalana: la futura sentència del TC sobre el 25% de castellà a l’escola, via judicial. Que apliquin una política de prevenció i que busquin una solució abans que arribi la dita sentència i aleshores es torni a muntar un sidral entre els partidaris d’obeir l’esmentada sentència, en cas que aquesta sigui favorable al 25%, i els insubmisos, partidaris de desobeir-la.
Que sigui pràctics i pactin una solució de compromís abans de la dita sentència, sigui quina sigui aquesta: un 25% en castellà i el restant 75% en català, com a centre de gravetat de l’escola. Hi ha un fet inqüestionable que els nostres polítics haurien de tenir molt present: ni fent el 100% de les assignatures en català se solucionarà el problema de l’ús social del català, ja que aquest es troba al “carrer” ('influencers', internet, plataformes, oci...) i és aquí on justament s’ha de treballar a tope.
A l’escola, si les coses es fan realment bé, pedagògicament parlant –res d’aprenentatge per projectes ni altres sistemes “innovadors”–, amb el 75% restant en català n’hi hauria d’haver prou perquè els alumnes adquireixin un bon coneixement del català.
Participaciones de loslectores
Ignasi Martínez Sant Cugat del Vallès
Manuel Pablo Isla Premià de Dalt
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