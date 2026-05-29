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"Els polítics estan per a servir, i no per a ser servits"
Archivo - Diputados en el hemiciclo durante una sesión de control al Gobierno. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Joan Soldevila
La corrupció, ara del PSOE i abans del PP, és un mal endèmic del nostre país i que la democràcia no va aconseguir erradicar. Els partits primer -i els governants, després- han de filar molt prim en la selecció i/o elecció de persones candidates a possibles càrrecs públics. I, si malgrat els controls, hi ha casos de nepotisme, la justícia hauria d'actuar de manera implacable, imparcial i exemplaritzant.
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L'erari públic és sagrat i ha de ser usat en benefici del país i no de quatre pocavergonyes. Si això no succeeix, la gent es desencantarà i acabarà votant -amb el perill que això comporta- a gent extremista i populista. En resum: els polítics estan per a servir, i no per a ser servits.
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