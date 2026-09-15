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"A los políticos hay que preguntarles por las soluciones que proponen"

Centenars de migrants en una platja de Fnideq, durant l’assalt a la frontera de Ceuta el 31 de juliol. | ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Centenars de migrants en una platja de Fnideq, durant l’assalt a la frontera de Ceuta el 31 de juliol. | ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Miguel Panzano

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Misterioso silencio o ambiguedades es lo que obtiene un votante cuando se le pregunta a un político cómo resolvería la crisis de Ceuta o cualquier otra. La solución de Sánchez para Ceuta ya la estamos viendo, y por eso debería dimitir. Pero el resto de partidos que le critican a izquierda y derecha apenas apuntan algo de lo que harían ellos.

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Estamos demasiado acostumbrados a que prometan cosas y no digan cómo las van a hacer. Cómo van a impedir nuevos asaltos, cómo van a impedir las continuas llegadas de pateras a todas partes, cómo van a reducir la delincuencia, cómo van a solucionar el problema de la vivienda... Es hora de que en cada entrevista se les pregunte cuál es la solución que proponen y no se les permitan más respuestas ambiguas y autopropaganda. A ninguno.

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