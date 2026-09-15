Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"A los políticos hay que preguntarles por las soluciones que proponen"
Centenars de migrants en una platja de Fnideq, durant l’assalt a la frontera de Ceuta el 31 de juliol. | ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP
Miguel Panzano
Misterioso silencio o ambiguedades es lo que obtiene un votante cuando se le pregunta a un político cómo resolvería la crisis de Ceuta o cualquier otra. La solución de Sánchez para Ceuta ya la estamos viendo, y por eso debería dimitir. Pero el resto de partidos que le critican a izquierda y derecha apenas apuntan algo de lo que harían ellos.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Estamos demasiado acostumbrados a que prometan cosas y no digan cómo las van a hacer. Cómo van a impedir nuevos asaltos, cómo van a impedir las continuas llegadas de pateras a todas partes, cómo van a reducir la delincuencia, cómo van a solucionar el problema de la vivienda... Es hora de que en cada entrevista se les pregunte cuál es la solución que proponen y no se les permitan más respuestas ambiguas y autopropaganda. A ninguno.
Participaciones de loslectores
"Hazaña presidencial de Trump"
Jordi Querol Barcelona
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- NADA ES LO QUE PARECE Así se imagina Illa el futuro de Catalunya (y el suyo)
- Teatro en Barcelona Ane Gabarain: "A mí me dieron el Goya con 60 años pero mi carrera no ha cambiado demasiado"
- Míticos Los modelos más icónicos de Seat que han marcado la historia de la marca
- Investigación La conexión climática entre el Pacífico y el Índico se está rompiendo: este es el motivo
- En directo Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo