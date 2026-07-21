"¿Aprenderán nuestros políticos de la lección de la selección?"

Els futbolistes de la selecció espanyola celebren el Mundial sobre la gespa del MetLife de Nova Jersey.

Antonio Pujol



La selección española de fútbol nos ha dado una lección, una bocanada de aire fresco en medio del desierto que es el campo de juego de la política española, reflejo triste del escenario mundial donde nos jugamos el ser o no ser de la democracia. Los premios individuales han sido copados por varios de nuestros jugadores, ejemplos de juego colectivo y limpio comportamiento. Cada partido ha tenido un héroe, que ha surgido para culminar el juego del grupo.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

El “míster” De la Fuente, entrenador de cuerpos y maestro de mentes atribuye la clave del triunfo a "saber sufrir". Sufrir defendiendo y soportando el juego sucio de algunos con mala intención. Y atacando coordinadamente y dando generosos pases a los compañeros. Los líderes surgen haciendo de la necesidad virtud: Messi, el mejor de la historia para muchos y Mbbapé, el mejor de hoy, no tuvieron suficientes asistencias, eso no se improvisa.

Nuestras figuras individuales, Lamine Yamal y Nico Williams, brillaron en el juego colectivo, fundiéndose en el equipo. ¿Serán capaces nuestros políticos de aprender esta última lección? Porque la del Papa León XIV parece olvidada.