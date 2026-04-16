"Rufián no es el político ideal para liderar el frente de izquierdas"

Xavier Domènech, Irene Montero y Gabriel Rufián, en un acto en defensa de un frente de izquierdas en Barcelona. / t

Miguel Rabadan



Los partidos de izquierdas de nuestro país tienen que dejar de mirarse el ombligo, unirse en aquello que les une, y las personas de izquierdas tienen que ir a votar cuando toca. Es verdad que nuestra izquierda necesita una regeneración, una proximidad real hacia la ciudadanía, una unión ante el avance de la ultraderecha y la complicidad de la derecha.

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Dicho esto, está claro qué Rufián no es el político ideal para liderar este cambio y unión. No se entiende que un político independentista pueda, en estos momentos tan delicados, mirar solamente por el bien de España. Rufián cree que Catalunya es un país y lo ha defendido siempre, entonces, ¿qué credibilidad puede tener? A no ser que se haya dado cuenta de que Catalunya nunca será un país y que el independentismo fue un carísimo canto de sirenas y no se atreva a decirlo.

La izquierda necesita líderes serios y comprometidos con España, no un 'showman' que se mueva muy bien en el espectáculo del Congreso pero no aporte nada más.