Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Una política basada en el respecte és més efectiva que la confrontació"
El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE
Josep M. Montserrat
Observant l’activitat al Congrés dels Diputats es posa en relleu dues estratègies clarament diferents dins dels moviments independentistes. El nacionalisme basc, amb representants com Aitor Esteban, es caracteritza per una calma exemplar, una discreció calculada i una oratòria pausada que evita insults i crits. Aquesta manera de fer els permet establir un diàleg subtil amb l’Executiu, aconseguir concessions i beneficis tangibles per al País Basc, i alhora mantenir un respecte mínim per part de la resta de grups parlamentaris.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
A Catalunya el Govern no és independista. L’independentisme s’ha reduït notablement, però és divers: hi ha un sector més moderat que intenta la negociació i la persuasió amb certa prudència, i un sector no tan moderat que adopta un discurs agressiu, tant amb llenguatge com amb gestualitat. Sigui un grup o l’altre, aquest comportament no només limita l’eficàcia de les seves demandes i genera odi en altres partits de l’Estat espanyol, sinó que pot acabar perjudicant Catalunya mateix, ja que l’aïllament i la confrontació constant dificulten qualsevol possibilitat de consens i redueixen la capacitat de defensar els interessos reals del país.
La lliçó és evident: Catalunya podria aprendre del model basc. Adoptar un to més constructiu, subtil i intel·ligent no significa renunciar als ideals, sinó potenciar la seva capacitat d’influència. Una política basada en el respecte, la negociació i la diplomàcia parlamentària maximitza beneficis, redueix conflictes i evita perjudicis innecessaris, convertint-se en una estratègia molt més efectiva que la confrontació i el radicalisme.
Participaciones de loslectores
"Els mestres no rebutgem els canvis, però necessitem condicions reals per fer-ho bé"
Marta Boix Mestra de l’Escola Miralletes de Barcelona
Másdebates
El debate
- Tribunales La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- Avance médico España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Hábitos alimentarios El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Denunciados Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Conferencia anual Barcelona invertirá 260 millones hasta 2031 para poblar el entorno de la estación de la Sagrera antes de su estreno
- Al minuto Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
- EL CUESTIONARIO Sergi Bruguera, extenista: "El balance de Laporta es nefasto, de lo peor que ha habido"
- MUNDIAL DE MOTOGP Solo Bezzecchi y Aprilia pueden destronar a los ducatistas hermanos Márquez
- Los papeles desclasificados del golpe de Estado Agentes secretos que investigaron el 23-F sufrieron amenazas de compañeros: "Habrá que colocar explosivos en el coche de algún hijo de puta"
- Entrevista con la baronesa Carmen Thyssen: "Me gustaría tener liquidez para coleccionar más arte"