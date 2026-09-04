"La política y los medios"

El hemiciclo del Congreso de los Diputados / EFE

César Carulla



En la política interna de cualquier país se ha instalado la norma del no ceder en absoluto ante el rival. Se trata de un problema que impide pactos de Estado, algo que se aprecia en todas partes. La anterior postura de virar al centro, que tan buenos resultados reportaba a los grandes partidos, se ha convertido en una trampa, un espacio sin rédito, ya que actualmente no existe recompensa para los que apuestan por el diálogo. Al parecer nadie premia al político que dialoga y trata de ponerse de acuerdo con su rival en cuestiones en las que claramente coinciden. En este nuevo mundo los que juzgan lo hacen desde plataformas que mezclan la política con vídeos de gatos y cocina. Pocos quieren detenerse en uno que les obligue a pensar la política de forma pragmática. Pero esta tendencia no es solo producto de las redes sociales y el uso que la política hace de ellas para promocionar sus ideales con apariciones cortas y provocadoras, casi siempre acusando al rival y pocas veces ofreciendo propuestas a los problemas que nos aquejan; los medios también se han apuntado al espectáculo, ofreciendo horas de análisis político incendiario. Lo que antes se analizaba en un diario de papel mientras se disfrutaba el desayuno o en las noticias de mediodía o de la noche, hoy se exprime a todas horas y desde todas partes, con una intensidad descarnada, no dejando espacio para la reflexión personal. En este escenario de guerra constante, aquel político que busca dialogar se aprecia como un pusilánime, no se le castiga por ceder, sino porque no agrede. En este ambiente tóxico, hostil y descarnado estamos inmersos. Tan solo una chispa lo resuelve.