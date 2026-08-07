"En política, la ignorancia ya no es un defecto sino un cargo de confianza"

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para ayudar en la reconstrucción / Fernando Sánchez - Europa Press

Sergio Gómez



Hay una nueva figura política que merece reconocimiento oficial: el presidente decorativo. Sale en las fotos, corta cintas, inaugura hospitales, pero cuando aparece un ático de lujo en la conversación responde como quien acaba de enterarse por el grupo de wasap de vecinos: "Ah, ¿sí? Pues no tenía ni idea..."

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Es una habilidad extraordinaria. Si el ático hubiera ganado un premio de arquitectura, seguro que lo conocería al milímetro. Pero como toca dar explicaciones, el inmueble pasa a ser un fenómeno paranormal. Un ático cuántico: existe, pero solo cuando nadie mira.

Yo propongo llevar esta doctrina al resto de la sociedad. Que cuando Hacienda pregunte por una transferencia respondamos: "Eso tendrá que explicarlo mi gestor". Que cuando llegue una multa digamos: "Pregunten al coche". O que un capitán del Titanic declarase: "Lo del iceberg corresponde al responsable de hielo".

Lo mejor es la naturalidad. Se dice "yo no tengo la menor idea" con la misma tranquilidad con la que uno admite no saber dónde ha dejado las llaves. Solo que aquí no hablamos de unas llaves. Hablamos de un ático. En política, la ignorancia ha dejado de ser un defecto. Se ha convertido en un cargo de confianza.