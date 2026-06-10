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"En política, los grandes errores responden a acciones individuales, no compartidas"
Sánchez niega haber conocido las andanzas de Leire Díez Nunca las hubiera tolerado
Jordi Querol
Los altos cargos de las empresas que trabajan sin descanso, impulsados por sus excelentes sueldos, suelen ser colaboradores fieles y grandes amigos del jefe. Si la salud de este último se resiente, se preocupan y desean que la máxima autoridad se recupere cuanto antes. Lo felicitan en Navidad, el día de su cumpleaños y en su onomástica. En ocasiones, cuando el directivo de mayor rango se encuentra a solas con el jefe, sin que nadie pueda escucharlos, una frase como: «De acuerdo, adelante con ello, pero yo no sé nada», suele recibir siempre la misma respuesta: «Por supuesto, jefe».
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En el ejemplo anterior, podríamos equiparar a Pedro Sánchez como el jefe; a Santos Cerdán, como el cargo de más alta jerarquía; y a la señora Leire Díez, como la fontanera que intentaba desmontar los asuntos judiciales que afectaban al presidente.
Existe, sin embargo, otra posible versión de los hechos: que Santos Cerdán no informara a Sánchez y actuara bajo su exclusiva responsabilidad, porque sabía de antemano que «el 'one'» no le permitiría llevar a cabo tal cometido. Esta última hipótesis me parece la más viable por una razón: en política, los grandes errores -y este montaje de fontanería con Leire al frente es uno de ellos- responden normalmente a acciones individuales, no a decisiones compartidas. En cualquier caso, serán los jueces quienes deban pronunciarse.
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