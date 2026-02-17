Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La política exterior de EEUU"
L’enviat especial dels EUA, Steve Witkoff, saluda el ministre d’Exteriors d’Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, en presència de Jared Kushner. | MINISTERI D’EXTERIORS D’OMAN / AP
Enrique López de Turiso
Es tremendamente inquietante que EEUU disgregue su política exterior oficial de aquella otra, del mismo modo exterior, que afecta muy estrechamente al presidente Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, por un lado, en tanto que la salvaguarda de los intereses privados y los de su entorno inmediato son liderados por Steve Witkoff y Jared Kushner. El yerno del presidente está más que escorado, en relación con Oriente Medio. Steve Wilkoff ni siquiera tiene conocimiento ni experiencia en relación con Rusia o la diplomacia en general. Aún sin pruebas definitivas, alguna información ya divulgada apunta a la posesión por parte de Putin de algunos elementos del archivo de Jeffrey Epstein. ¿Será esto la razón última de tanta cautela?.
