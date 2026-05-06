"¿Policía en los institutos? Sí, gracias!"

Dos agentes de los Mossos dEsquadra, en una foto de archivo. / Europa Press

César Carulla



Celebro la decisión del Departament d’Educació junto con el de Interior i Seguretat Pública de incluir, de la forma que sea, la intervención directa de policías en los institutos. Este plan, aún en ciernes, se suma al giro que ha dado la Generalitat por resolver la delincuencia común y reincidente que, en mi opinión, es lo que más se necesita reforzar en Catalunya, España y el resto de la UE para regenerar la cohesión social y la confianza del ciudadano respecto de las instituciones, algo que parece haberse perdido y ha dado pie a toda clase de iniciativas políticas que fomentan odio donde solo debería fomentarse orden y aplicación eficiente de las leyes.

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Aunque claramente resulta insuficiente, no dejan de ser pasos en la buena dirección y, como ha ocurrido en otras cuestiones, Catalunya vuelve a ser pionera y posible referente para el resto de comunidades autónomas. Desde la implementación del plan Kampai los juzgados catalanes están repatriando a 10 reincidentes extranjeros por semana (un aumento del 40% tan solo en el primer año de aplicarse).

Además, aprovechando la exigencia de Junts, el gobierno central aprobó la medida de 'la regla de los tres delitos: cárcel' para solucionar lo que hasta ahora era un sinsentido (no resultar delito el hurto menor de 400 euros). Ojalá se aplicase desde el primer delito. Pero aun siendo todavía insuficiente, es algo que favorece a todos, especialmente a los inmigrantes, ya que esa desafección de gran parte de la sociedad hacia su colectivo en realidad es únicamente hacia la parte delictiva de este y demás delincuentes nacionales.

Detectar de la forma más prematura posible la inclinación a la delincuencia es una medida valiente que debería ser aplaudida. A los institutos es obligado asistir, pasan todos los futuros ciudadanos adultos. Cuanto antes se detecte la inclinación al delito mejor que mejor para poder corregirlo. De nuevo resulta incomprensible que la izquierda aprecie esta iniciativa como medida de represión.