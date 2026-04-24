"No es el polen lo que nos enferma sino las partículas diésel"

Barcelona, 15/04/2026 Barcelona. Acceso por la Meridiana (hora punta 8 de la mañana) Gran volumen de tráfico en hora punta en la entrada a Barcelona por la avenida Meridiana, en el tramo entre Fabra i Puig y el Pont de Sarajevo. Contexto de alta congestión. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Miguel Fernández-Palacios Gordon



Es de un cinismo insoportable culpar a los árboles de nuestras alergias mientras seguimos adorando el motor de combustión. Nos empeñamos en señalar al polen como un agresor, cuando la realidad es que hemos convertido el aire en un cóctel químico letal. No es la primavera la que nos enferma; es nuestra adicción a los combustibles fósiles.

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Las partículas diésel actúan como auténticos caballos de Troya: el polen se adhiere a ellas o se fragmenta liberando proteínas alergénicas que nuestro sistema inmunitario reconoce como un alérgeno más potente. Al combinarse con el dióxido de nitrógeno y el ozono, lo que antes era inofensivo penetra hoy hasta lo más profundo de nuestros pulmones.

Pero el daño no se queda en la nariz. Según la OMS, estas partículas ultrafinas, que viajan por la sangre y se vinculan directamente con el aumento de ictus, demencia e incluso problemas de fertilidad, causan millones de muertes prematuras al año. Seguir priorizando el humo frente a la salud respiratoria es una ceguera colectiva. El polen es parte de la vida; la contaminación que generamos es la que nos está matando.