.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"No es el polen lo que nos enferma sino las partículas diésel"

Barcelona, 15/04/2026 Barcelona. Acceso por la Meridiana (hora punta 8 de la mañana) Gran volumen de tráfico en hora punta en la entrada a Barcelona por la avenida Meridiana, en el tramo entre Fabra i Puig y el Pont de Sarajevo. Contexto de alta congestión. AUTOR: MANU MITRU

Barcelona, 15/04/2026 Barcelona. Acceso por la Meridiana (hora punta 8 de la mañana) Gran volumen de tráfico en hora punta en la entrada a Barcelona por la avenida Meridiana, en el tramo entre Fabra i Puig y el Pont de Sarajevo. Contexto de alta congestión. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Miguel Fernández-Palacios Gordon

0 Comentarios

Es de un cinismo insoportable culpar a los árboles de nuestras alergias mientras seguimos adorando el motor de combustión. Nos empeñamos en señalar al polen como un agresor, cuando la realidad es que hemos convertido el aire en un cóctel químico letal. No es la primavera la que nos enferma; es nuestra adicción a los combustibles fósiles.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Las partículas diésel actúan como auténticos caballos de Troya: el polen se adhiere a ellas o se fragmenta liberando proteínas alergénicas que nuestro sistema inmunitario reconoce como un alérgeno más potente. Al combinarse con el dióxido de nitrógeno y el ozono, lo que antes era inofensivo penetra hoy hasta lo más profundo de nuestros pulmones.

Pero el daño no se queda en la nariz. Según la OMS, estas partículas ultrafinas, que viajan por la sangre y se vinculan directamente con el aumento de ictus, demencia e incluso problemas de fertilidad, causan millones de muertes prematuras al año. Seguir priorizando el humo frente a la salud respiratoria es una ceguera colectiva. El polen es parte de la vida; la contaminación que generamos es la que nos está matando.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años