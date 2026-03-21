"La poesía, instrumento, entre otros, para transformar el mundo"

Abierto el plazo para el XXXIII Certamen de Poesía José Chacón / Freepik

Gema Abad



Decía Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada de futuro”. Este año, en el Día Internacional de la Poesía (21 de marzo), quisiera apuntar con esta arma al pecho de muchas personas y poder convertir estos tiempos de acción en momentos de contemplación, tan necesarios cuando la violencia afecta absolutamente a todo. Necesitamos creer en los poetas, esos guardianes de la palabra, que nos ayudan en momentos convulsos a encontrar la paz y la conciliación.

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Ojalá los políticos y gobernantes del mundo no se cegaran con su ambición y establecieran acuerdos y puentes, siendo un referente de cambio del presente. Ojalá los versos de tantos poetas sirvan para desafiar el poder, inspirar a las masas y mantener viva la esperanza en medio de la adversidad. Nuestro mundo parece desmoronarse; sin embargo, acudir a la poesía es un faro de esperanza. Entre sus líneas siempre podemos leer que la humanidad persiste, que la verdad no puede ser silenciada y que, incluso en los peores momentos, la belleza y la justicia pueden florecer.

Acabo con una cita de este gran maestro de la “poesía comprometida” o poesía social. Espero que las palabras de este obrero del verso, como él se consideraba, sirvan para devolvernos a un mundo más solidario y mejor: "Cantemos como quien respira. Hablemos de lo que cada día nos ocupa. Nada de lo humano debe quedar fuera de nuestra obra. En el poema debe haber barro, con perdón de los poetas 'poetísimos'. La poesía no es un fin en sí. La poesía es un instrumento, entre otros, para transformar el mundo".