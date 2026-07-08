Trump ensalza la grandeza de EEUU en su 250 aniversario: Nadie puede ser como nosotros / PI STUDIO

JORDI QUEROL PIERA



Además del gobierno de la nación, la existencia y el buen funcionamiento de los otros poderes —como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal, la Guardia Civil, y un largo etcétera— es fundamental. Son los pilares que sostienen cualquier democracia: garantizan el Estado de derecho, protegen a los ciudadanos y limitan la autoridad de los gobernantes.

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En la actualidad, Estados Unidos ofrece un buen ejemplo. A pesar de contar con un presidente cuya conducta pública ha sido descrita por numerosos analistas como matona, narcisista y prepotente, el país sigue en pie gracias a la fortaleza de estas instituciones. Donald Trump ha mostrado reiteradamente su voluntad de ignorar los contrapesos que garantizan la separación de poderes. Ese tipo de actuaciones erosiona la capacidad de una democracia para preservar un orden justo.

Por eso los otros poderes son esenciales: porque garantizan la igualdad ante la ley, contienen los impulsos autoritarios de los gobernantes y preservan la pluralidad que define a las sociedades democráticas. Sin estas instituciones, incluso los países con mayor tradición democrática quedan expuestos a la arbitrariedad.