Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas / Manu Mitru

Cesca Barti



Quan un futbolista cobra més en una setmana que un metge o un bomber en anys, no és un èxit del mercat: és un fracàs ètic. Hem arribat a pagar fortunes a qui ens distreu i sous insuficients a qui ens salva la vida.

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Una societat que idolatra l'espectacle per damunt del servei públic ha perdut el sentit de la mesura. Els diners no sempre revelen el valor d'una professió. De vegades, només revelen la pobresa moral d'una època.