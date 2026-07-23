"A Les Franqueses ens deixen sense refugi climàtic perquè 'sortim cars'"
Mercedes Hernández Les Franqueses del Vallès
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Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas / Manu Mitru
Cesca Barti
Quan un futbolista cobra més en una setmana que un metge o un bomber en anys, no és un èxit del mercat: és un fracàs ètic. Hem arribat a pagar fortunes a qui ens distreu i sous insuficients a qui ens salva la vida.
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Una societat que idolatra l'espectacle per damunt del servei públic ha perdut el sentit de la mesura. Els diners no sempre revelen el valor d'una professió. De vegades, només revelen la pobresa moral d'una època.
Participaciones de loslectores
Mercedes Hernández Les Franqueses del Vallès
Jonatan Orozco Arcos de la Frontera (Cádiz)
Quico Torras San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Ricardo Urazurrutia Sant Feliu de Llobregat
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
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