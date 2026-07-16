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"El poble necessita distracció per oblidar els seus problemes"

Gente mirando un eclipse solar de este año 2025, en Manresa.

Gente mirando un eclipse solar de este año 2025, en Manresa. / OSCAR BAYONA

Joan Soldevila

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Anem d'esdeveniment en esdeveniment i tira cap endavant . Ara ens venen a tota hora i en tots els mitjans l'inefable eclipsi de sol: és el major espectacle del món 'mundial' i això que només dura segons. El poble necessita distracció, pa i circ perquè oblidi els constants i insolubles problemes en educació, sanitat, justícia, seguretat, transports, habitatge i assumptes socials, entre altres.

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Després començarà el curs amb vaga de professors i les llistes d'espera en sanitat continuaran sent eternes, però això és un tema molt menor si tenim Mundial, eclipsi o el nou esdeveniment que es treguin de la màniga. L'espectacle ha de continuar.

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