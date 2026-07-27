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"La plazas de párking para minusválidos sin uso deberían poder recuperarse"

Señal que te indica plaza para personas con movilidad reducida

Señal que te indica plaza para personas con movilidad reducida / Europa Press

Manuel Rueda

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Llevo tiempo denunciando que alrededor de mi casa casa hay plazas de aparcamiento para minusválidos con matrícula asignada y llevan casi un año sin uso. Esto, básicamente, es la dejadez de los usuarios en darlo de baja cuando ya no la utilizan, o bien ya no viven allí, ya no tienen vehículo o quizá hayan podido fallecer y los familiares no lo dan de baja.

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Cuando presentas la queja al ayuntamiento, te responden que a nivel burocrático toda está bien, sin indagar en el motivo real. Además, hemos detectado que algún vecino que tampoco utiliza la plaza asignada saca el coche del aparcamiento cuando lo denuncias y lo deja en la plaza varios días para hacer ver que sí la utiliza. Todo esto es una estafa en la que el ayuntamiento mira para otro lado. Para un bien común, estas plazas sin uso se podrían recuperar para la zona verde para el uso vecinal.

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