.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Plazas de aparcamiento para movilidad reducida con matrícula siempre vacías"

Señal que te indica plaza para personas con movilidad reducida

Señal que te indica plaza para personas con movilidad reducida / Europa Press

Manuel Rueda

0 Comentarios

Soy vecino del barrio de Provençals del Poblenou. Desde hace ya bastante tiempo he detectado bastantes plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida con matrícula asignada. Hasta aquí todo es correcto, el problema es que están sin usar y el hueco siempre está vacío, no vamos a entrar en el motivo, simplemente que se hace abuso de ello en perjuicio de los vecinos, por el momento he identificado tres matrículas al lado de casa.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Ya llevo unas cuantas incidencias comunicadas al ayuntamiento y me contestan diciendo que a nivel burocrático todo está bien y que el usuario no tiene unos mínimos para aparcar. El abuso o estafa del usuario es que nunca deja el vehículo que tiene asignado temporalmente y el ayuntamiento no está por la labor de averiguar qué sucede. Mientras tanto, el hueco sigue estando sin poder ser aprovechado por los vecinos.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Calentamiento global La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
  2. Movilidad La justicia pone freno a una práctica habitual a la hora de multar: anula una sanción de 200 euros impuesta por Tráfico
  3. Reforma urbanística Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  4. Reestructuración Acuerdo en el ERE de Pepsico: 414 despidos entre los distribuidores a bares y tiendas
  5. Medida preventiva Cuatro embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del episodio de lluvias