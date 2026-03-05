"Plazas de aparcamiento para movilidad reducida con matrícula siempre vacías"

Señal que te indica plaza para personas con movilidad reducida / Europa Press

Manuel Rueda



Soy vecino del barrio de Provençals del Poblenou. Desde hace ya bastante tiempo he detectado bastantes plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida con matrícula asignada. Hasta aquí todo es correcto, el problema es que están sin usar y el hueco siempre está vacío, no vamos a entrar en el motivo, simplemente que se hace abuso de ello en perjuicio de los vecinos, por el momento he identificado tres matrículas al lado de casa.

Ya llevo unas cuantas incidencias comunicadas al ayuntamiento y me contestan diciendo que a nivel burocrático todo está bien y que el usuario no tiene unos mínimos para aparcar. El abuso o estafa del usuario es que nunca deja el vehículo que tiene asignado temporalmente y el ayuntamiento no está por la labor de averiguar qué sucede. Mientras tanto, el hueco sigue estando sin poder ser aprovechado por los vecinos.