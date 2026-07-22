"Si hay playas para perros, ¿por qué muchos dueños incumplen la norma?"

España ya tiene más de 100 playas para perros: estas son las más recomendadas para ir este verano

Rosanna Puig



Quisiera expresar mi malestar por una situación que se repite cada verano en nuestras playas: la presencia de perros en zonas donde su acceso está expresamente prohibido. La señalización es clara y, además, existen playas habilitadas específicamente para mascotas, por lo que resulta difícil entender que algunos propietarios decidan ignorar la normativa.

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Con frecuencia, cuando se les recuerda la prohibición, argumentan que su perro no molesta, es pequeño o está controlado. Sin embargo, estas razones no justifican incumplir unas normas que buscan garantizar la convivencia, la higiene y el disfrute de todos los usuarios. El problema no es estar a favor o en contra de los perros, sino respetar las reglas comunes.

Si cada persona decide cuándo cumplirlas según su criterio, acabaremos deteriorando la convivencia y el respeto mutuo. Ante este incivismo, una solución podría ser que la autoridad local realizara rondas periódicas de control e información en las playas afectadas. Su presencia tendría un efecto disuasorio y contribuiría al cumplimiento de una norma pensada para proteger y evitar la degradación de un espacio público que pertenece a todos.