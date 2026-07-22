Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Si hay playas para perros, ¿por qué muchos dueños incumplen la norma?"
España ya tiene más de 100 playas para perros: estas son las más recomendadas para ir este verano
Rosanna Puig
Quisiera expresar mi malestar por una situación que se repite cada verano en nuestras playas: la presencia de perros en zonas donde su acceso está expresamente prohibido. La señalización es clara y, además, existen playas habilitadas específicamente para mascotas, por lo que resulta difícil entender que algunos propietarios decidan ignorar la normativa.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Con frecuencia, cuando se les recuerda la prohibición, argumentan que su perro no molesta, es pequeño o está controlado. Sin embargo, estas razones no justifican incumplir unas normas que buscan garantizar la convivencia, la higiene y el disfrute de todos los usuarios. El problema no es estar a favor o en contra de los perros, sino respetar las reglas comunes.
Si cada persona decide cuándo cumplirlas según su criterio, acabaremos deteriorando la convivencia y el respeto mutuo. Ante este incivismo, una solución podría ser que la autoridad local realizara rondas periódicas de control e información en las playas afectadas. Su presencia tendría un efecto disuasorio y contribuiría al cumplimiento de una norma pensada para proteger y evitar la degradación de un espacio público que pertenece a todos.
Participaciones de loslectores
"José María Torras: pasión por el fútbol y la justicia"
Quico Torras San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
"Al fútbol, cuando se le deja jugar limpio, todavía es capaz de hacer justicia"
Ricardo Urazurrutia Sant Feliu de Llobregat
"Un resultado justo e irreprochable"
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Miel, limón & vinagre David Sánchez, brumas, suposiciones y chirimoyas
- Resultados empresariales Santander eleva un 15% su beneficio hasta los 7.328 millones y prepara una nueva recompra de acciones de 1.800 euros
- Entrevista Sébastien Tellier: "Mi sueño es llegar a ser el Dalí de la música"
- El Tourmalet Sombrilla y silla, ¿a la playa o al Tour?
- Televisión y Mas Los 60 años de Los 40