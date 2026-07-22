.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Si hay playas para perros, ¿por qué muchos dueños incumplen la norma?"

España ya tiene más de 100 playas para perros: estas son las más recomendadas para ir este verano

España ya tiene más de 100 playas para perros: estas son las más recomendadas para ir este verano

Rosanna Puig

0 Comentarios

Quisiera expresar mi malestar por una situación que se repite cada verano en nuestras playas: la presencia de perros en zonas donde su acceso está expresamente prohibido. La señalización es clara y, además, existen playas habilitadas específicamente para mascotas, por lo que resulta difícil entender que algunos propietarios decidan ignorar la normativa.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Con frecuencia, cuando se les recuerda la prohibición, argumentan que su perro no molesta, es pequeño o está controlado. Sin embargo, estas razones no justifican incumplir unas normas que buscan garantizar la convivencia, la higiene y el disfrute de todos los usuarios. El problema no es estar a favor o en contra de los perros, sino respetar las reglas comunes.

Si cada persona decide cuándo cumplirlas según su criterio, acabaremos deteriorando la convivencia y el respeto mutuo. Ante este incivismo, una solución podría ser que la autoridad local realizara rondas periódicas de control e información en las playas afectadas. Su presencia tendría un efecto disuasorio y contribuiría al cumplimiento de una norma pensada para proteger y evitar la degradación de un espacio público que pertenece a todos.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años