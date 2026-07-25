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"A la platja nudista s'hi va a fer nudisme"

Salvar las playas nudistas Playa de la Mar Bella

Salvar las playas nudistas Playa de la Mar Bella / JORDI OTIX

Jordi Arraut

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Feia més de 20 anys que no em banyava al mar. Com que tenia coneixement que al municipi de Barcelona -platja de La Mar Bella- se'n podia fer, vaig decidir fer-ne, com quan era jove: faria una mica de talassoteràpia i caminaría per la sorra. Però vaig veure que la majoria no anaven nus i no semblava que tinguessin cap intenció de despullar-se.

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Alguns miraven tan el parell d'escassos banyistes com les seves bosses; vaig veure una parella en la que la noia, l'única nua, estava amb les cames flexionades, completament encongida. La cosa va culminar quan un 'bon samarità ', veient-me gran, va insistir en donar-me ajuda amb la bossa sense que jo li hagués demanat cap ajut.

Seria tan difícil acotar la zona amb una tanca i un rètol que indiqués, per exemple: "Zona exclussivament nudista, qui hi vulgui entrar que es tregui la roba"? Suposo que això deu dependre d'algun càrrec adscrit a algún partit polític. Llavors, com deia Simone Weil (filòsofa, 909-1943): "No hi ha res a fer".

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