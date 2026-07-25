"A la platja nudista s'hi va a fer nudisme"

"El abrazo de tus amigos cuando todo pesa demasiado también es amor"
Felipe Guevara L' Hospitalet de Llobregat
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Salvar las playas nudistas Playa de la Mar Bella / JORDI OTIX
Jordi Arraut
Feia més de 20 anys que no em banyava al mar. Com que tenia coneixement que al municipi de Barcelona -platja de La Mar Bella- se'n podia fer, vaig decidir fer-ne, com quan era jove: faria una mica de talassoteràpia i caminaría per la sorra. Però vaig veure que la majoria no anaven nus i no semblava que tinguessin cap intenció de despullar-se.
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Alguns miraven tan el parell d'escassos banyistes com les seves bosses; vaig veure una parella en la que la noia, l'única nua, estava amb les cames flexionades, completament encongida. La cosa va culminar quan un 'bon samarità ', veient-me gran, va insistir en donar-me ajuda amb la bossa sense que jo li hagués demanat cap ajut.
Seria tan difícil acotar la zona amb una tanca i un rètol que indiqués, per exemple: "Zona exclussivament nudista, qui hi vulgui entrar que es tregui la roba"? Suposo que això deu dependre d'algun càrrec adscrit a algún partit polític. Llavors, com deia Simone Weil (filòsofa, 909-1943): "No hi ha res a fer".
Participaciones de loslectores
Felipe Guevara L' Hospitalet de Llobregat
Josep Maria Boixareu Les Franqueses del Vallès
Cesca Barti Banyoles
Mercedes Hernández Les Franqueses del Vallès
Jonatan Orozco Arcos de la Frontera (Cádiz)
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