"Es un placer ver jugar a Messi en este Mundial"

"Fue un accidente fortuito, no la narrativa impuesta por un atestado erróneo"
Jorge Suárez L' Hospitalet de Llobregat
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Leo Messi celebra el segundo gol de Argentina durante el partido del Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, disputado en el Kansas City Stadium / Tom Weller/dpa
Hugo Modesto Izurdiaga
Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de "pecho frío", y se le cuestionaba su liderazgo, señalando que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un "capitán silencioso". Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona. Jugando para la selección argentina, le reprochaban no entonar la canción patria antes de los partidos.
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Con el fin de quitarle valor a su talento futbolístico, se lo juzgó por emigrar al Inter Miami; el "cuñadismo" futbolístico decía que participar en una liga menos exigente -como la MLS- afectaría su rendimiento en la alta competición. Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado. Sus números históricos hablan solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional.
'La Pulga' desplegó toda su jerarquía conquistando la Copa América 2021 y 2024, y alcanzando la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Sus tres goles contra Argelia ratifican su vigencia competitiva. No cabe duda alguna de que, a sus casi 39 años es uno de los mejores futbolistas de la historia.
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