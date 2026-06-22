"Es un placer ver jugar a Messi en este Mundial"

Leo Messi celebra el segundo gol de Argentina durante el partido del Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, disputado en el Kansas City Stadium / Tom Weller/dpa

Hugo Modesto Izurdiaga



Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de "pecho frío", y se le cuestionaba su liderazgo, señalando que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un "capitán silencioso". Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona. Jugando para la selección argentina, le reprochaban no entonar la canción patria antes de los partidos.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Con el fin de quitarle valor a su talento futbolístico, se lo juzgó por emigrar al Inter Miami; el "cuñadismo" futbolístico decía que participar en una liga menos exigente -como la MLS- afectaría su rendimiento en la alta competición. Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado. Sus números históricos hablan solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional.

'La Pulga' desplegó toda su jerarquía conquistando la Copa América 2021 y 2024, y alcanzando la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Sus tres goles contra Argelia ratifican su vigencia competitiva. No cabe duda alguna de que, a sus casi 39 años es uno de los mejores futbolistas de la historia.