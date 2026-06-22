.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Es un placer ver jugar a Messi en este Mundial"

Leo Messi celebra el segundo gol de Argentina durante el partido del Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, disputado en el Kansas City Stadium

Leo Messi celebra el segundo gol de Argentina durante el partido del Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, disputado en el Kansas City Stadium / Tom Weller/dpa

Hugo Modesto Izurdiaga

0 Comentarios

Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de "pecho frío", y se le cuestionaba su liderazgo, señalando que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un "capitán silencioso". Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona. Jugando para la selección argentina, le reprochaban no entonar la canción patria antes de los partidos.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Con el fin de quitarle valor a su talento futbolístico, se lo juzgó por emigrar al Inter Miami; el "cuñadismo" futbolístico decía que participar en una liga menos exigente -como la MLS- afectaría su rendimiento en la alta competición. Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado. Sus números históricos hablan solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional.

'La Pulga' desplegó toda su jerarquía conquistando la Copa América 2021 y 2024, y alcanzando la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Sus tres goles contra Argelia ratifican su vigencia competitiva. No cabe duda alguna de que, a sus casi 39 años es uno de los mejores futbolistas de la historia.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años