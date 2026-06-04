"Amb una piulada n'hi ha prou per desacreditar algú"

Dos operarios trabajan en la sede del PSOE mientras la UCO requería documentación, este martes. / José Luis Roca

Xavier Serra



Em sap greu que l'honor de tantes persones no sembli valer ni un duro. I alguns desacrediten qui els peta com si fos un joc, o per diners, o per odi visceral: són motivacions esgarrifoses quan es tracta d'humans. Abans, per desacreditar algú calien proves, testimonis o una investigació. Avui n'hi ha prou amb una piulada, un vídeo de 30 segons o una captura fora de context. En poques hores, qualsevol persona pot convertir-se en sospitosa, se l'enfonsa.

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Hem passat del benefici del dubte a una mena de presumpció de culpabilitat. El descrèdit s'ha convertit en entreteniment, arma política i instrument de poder. La paradoxa és inquietant: desconfiem de les institucions, dels experts o dels professionals, però tants lloen i segueixen com xaiets canals anònims, influenciadors i algoritmes que no reten comptes a ningú.

Qui es justifica dient que "no hi ha un pam de net", ens inclou a tots. També a ell mateix, el "geni" que critica. En la cultura del descrèdit no només es rebenta a algun eventual culpable; sobretot pateixen els innocents. S'escampa un clima irrespirable. La nova forma de poder ja no consisteix a controlar fàbriques o territoris, sinó a controlar reputacions. N'hi ha prou amb dominar el relat.

Ara bé, necessitem confiança. Tots la necessitem.