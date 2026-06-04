Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Amb una piulada n'hi ha prou per desacreditar algú"
Dos operarios trabajan en la sede del PSOE mientras la UCO requería documentación, este martes. / José Luis Roca
Xavier Serra
Em sap greu que l'honor de tantes persones no sembli valer ni un duro. I alguns desacrediten qui els peta com si fos un joc, o per diners, o per odi visceral: són motivacions esgarrifoses quan es tracta d'humans. Abans, per desacreditar algú calien proves, testimonis o una investigació. Avui n'hi ha prou amb una piulada, un vídeo de 30 segons o una captura fora de context. En poques hores, qualsevol persona pot convertir-se en sospitosa, se l'enfonsa.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Hem passat del benefici del dubte a una mena de presumpció de culpabilitat. El descrèdit s'ha convertit en entreteniment, arma política i instrument de poder. La paradoxa és inquietant: desconfiem de les institucions, dels experts o dels professionals, però tants lloen i segueixen com xaiets canals anònims, influenciadors i algoritmes que no reten comptes a ningú.
Qui es justifica dient que "no hi ha un pam de net", ens inclou a tots. També a ell mateix, el "geni" que critica. En la cultura del descrèdit no només es rebenta a algun eventual culpable; sobretot pateixen els innocents. S'escampa un clima irrespirable. La nova forma de poder ja no consisteix a controlar fàbriques o territoris, sinó a controlar reputacions. N'hi ha prou amb dominar el relat.
Ara bé, necessitem confiança. Tots la necessitem.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- GP DE HUNGRÍA Martín: "Cuando coronas Mugello a 368 kms/h. y levantas la cabeza para frenar, pierdes la vista"
- Ambas son cooperativas de Badalona Direxis (Nitbus) quiere comprar por 15 millones a la empresa que ganó el mayor contrato de ambulancias de Catalunya
- CORTO Y AL PIE El valor del periodismo de cerca
- 'Caso Leire Díez' Moncloa y el PSOE ven "literatura de la UCO" y culpan a Cerdán y Díez: "Nunca provocaron ninguna actuación del Gobierno"
- Caso Leire La UCO encuentra mensajes de Leire Díez en los que alardea de poder alcanzar pactos con la Fiscalía