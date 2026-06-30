"Nos suben un 9,4% el alquiler de una VPO pese a estar topado en un 2%"

Barcelona 18/05/2026 Barcelona Promoción de vivienda de protección oficial pendiente de adjudicar en la Marina del Prat Vermell. Edificio Pontils. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Toni Soto



Desde 2019 vivimos en un piso de alquiler de protección oficial por adjudicación directa del promotor en Barcelona ciudad. Este año, al cumplirse siete años de contrato, teníamos que hacer un contrato nuevo por el mismo período de tiempo. Cuán fue nuestra sorpresa al ver que nuestro alquiler iba a subir un 9,4%, pese a estar topado el aumento en el 2%.

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Tras consultar en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, nos respondieron que el cálculo era correcto según su calculadora de precios máximos, que tiene en cuenta el aumento del IPC interanual, sin tener en cuenta que se haya legislado para que la subida máxima sea de un 2%. ¿No deberían los políticos o técnicos arreglar este desajuste?