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"Tinc un pis que podria llogar però em fa por l’ocupació i la desprotecció"
Barcelona. 2 de diciembre del 2025. Fotos alquileres, fotos genéricas de gente en inmobiliarias, en Sants y Poble Sec, Barcelona. Fotos de Sandra Roman / Sandra Román / EPC
Sílvia Bach
Deixant a banda que no s’han construït pisos i que en falten milers, les lleis que fan els polítics estan tant allunyades de la realitat com ells mateixos ho estan de la societat. Tinc un pis que podria llogar però em fa tanta por l’ocupació i la desprotecció total del propietari davant incidencies, que prefefeixo no córrer el risc.
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En lloc de parlar de ximpleries, recomanaria als polítics que erradiquessin l’ocupacio i la vulnerabilitat davant els impagaments per tal que les persones que tenim un pis (pel qual hem treballat i hem pagat) puguem donar l’oportunitat a una família sense por a patir una injustícia com tantes persones també pateixen.
Els que tenim un pis no som els culpables de la terrible situació de l’habitatge, però si visquessim en altres països democràtics com França, Italia, Portugal o Alemanya (on els propietaris estan protegits per la llei) en seríem la solució.
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