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"Pirómanos"

Así se ve el incendio de Los Gallardos desde el puerto de Garrucha

Así se ve el incendio de Los Gallardos desde el puerto de Garrucha

Manuel Castellanos Plaza

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Con el cambio climático desaparecerá la especie humana sobre la Tierra. Este verano es más tórrido que el anterior y menos que el posterior. El calentamiento de la Tierra es una realidad incontestable; la temperatura ha subido, y, con todo, no dejan de emitir gases de efecto invernadero, talar árboles boscosos, arrojar plástico a ríos y mares o no reciclar como es debido. Las cumbres sobre el clima son mero postureo; ninguna convincente conclusión puede extraerse de ellas. Y ahora, ¿qué?

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Muchos de los incendios son intencionados o producto de la desidia de las gentes. Los pirómanos están haciendo ya, no solo su agosto, sino todos los meses del año. Lo que causa estupor son las sanciones bondadosas que aún se aplican contra ellos. Quienes provocan fuego son, según los expertos, enfermos mentales. De acuerdo, ingrésenles en hospitales psiquiátricos penitenciarios. Hay que ser severos con estos sujetos, ya que está en juego nuestra vida en este planeta. Cuando las sanciones sean edificantes, entonces podrá disminuir el número de incendios y aumentar nuestra posibilidad de vivir en este mundo. Mientras tanto, 'sic transit gloria mundi'.

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